Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü

21 Mart 2022 Pazartesi, 12:14

Çin medyasından Global Times'ın haberine göre 133 kişiyi taşıyan Boeing tipi yolcu uçağı, ülkenin güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düştü. Kazada can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı. Sosyal medyada uçağın düştüğü bölgeden olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

