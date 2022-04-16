Cinsel saldırı ve şiddet iddiası: Babasını bıçaklayarak öldürdü
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, çocukluğundan beri babası H. G. (54) tarafından cinsel saldırı ve şiddete uğradığını iddia eden D.G. (29), bir balık restoranında babasını boğazından ve koltuk altından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan D.G., polis merkezine giderek teslim oldu.
Olay, gece saat 00.30 sıralarında Güzelbahçe ilçesindeki Maltepe Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, babası H. G. ile arasında anlaşmazlık olan D.G., babasının çalıştığı balık restoranına gitti. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada, babası H. G. ile tartışan D.G., babasını boğazından ve koltuk altından bıçakladı.
Müşterilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H. G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay sonrası kaçan şüpheli D.G.'nin ise emniyete teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri restoranda çalışma yaptı. H. G.'nin hayatını kaybettiğini duyan yakınları restoranın önünde sinir krizi geçirirken, H. G.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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