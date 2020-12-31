Çıplak vatandaş "Yaşasın devrimci gençlik” sloganı attı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde esnaf olduğu öğrenilen E.Ö. gece yarısı çıplak şekilde belediye önünde “Yaşasın devrimci gençlik” sloganı attı. E.Ö. siyah çöp poşetiyle gözaltına alındı.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde esnaf E.Ö. üstündeki bütün kıyafetleri çıkararak Nazilli Belediyesi’ne önünde slogan atmaya başladı. “Yaşasın devrimci gençlik” diye slogan atan E.Ö.’yü Nazilli Belediyesi güvenlik personeli durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. Yurttaşlar E.Ö.’yü cep telefonu kamerasına aldı ve polise haber verdi.
Alkollü E.Ö.’nün çıplak şekilde gezdiği ihbarını alan çok sayıda polis ekibi olay yerine gelerek uzun süren çabalar sonucu teslim olmaya ikna etti.
Siyah çöp poşetiyle üzeri sarılan E.Ö. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü
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