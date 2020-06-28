CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, 'eşek' esprilerine isyan etti
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Bingöl depremi sonrası 'eşek' üzerinden sosyal medyada mizah yapanlara tepki gösterdi.
Bingöl'de yaşanan deprem sonrası bölgeye giden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, deprem sonrası yaşananları dile getirirken ekranda beliren eşeğin cinsel organı üzerinden mizah yapanlara tepki gösterdi.
iki yüzlüsünüz diyerek çıkışan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
''Hacı amcam bir eşeğe verilen değeri sana vermediler affet... Bingöl'deki acıları bir kelam köşesinde yazmayanlar eşek üzerinden mizah yapıyor... Oradaki şehidimiz zaten umurlarında değil... Sorsak halkçı devrimci hepsi... Ama hiçbir acının içinde yoklar...İki yüzlüsünüz! keşke Bingöl'deki acıları da paylaşsaydınız ben yine kalktım Anadolu'nun en ücra köyüne gittim. Siz yoktunuz klavye devrimcileri siz yoktunuz!''
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!
- Survivor'a rakip çıktı! İzlenme rekoru kırdı
- Yer: Adana... YKS kapısında soğuk duş!