CNN Türk spikerinin canlı yayında çok zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

03 Kasım 2020 Salı, 13:04

Sever, konuşmakta güçlük çektiğini ifade ederek program sunucusu Semiha Şahin'e sözü bıraktı. Sesi titreyen Şahin, konuşmakta güçlük çekerek stüdyodaki konuklarına 'Bana yardım edin, bir şeyler söyleyin' diyerek gözyaşı döktü.

Şahin, Van depremi sürecinde de mesleği bırakma notasına geldiğini söyledi