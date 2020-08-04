CNN Türk’te büyük tartışma! Ortalık karıştı
CNN Türk’te Başak Şengül’ün sunduğu Akıl Çemberi programında büyük bir tartışma yaşandı.
CNN Türk’te Başak Şengül’ün sunduğu Akıl Çemberi programının konuğu Latif Şimşek ile telefonla yayına bağlanan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz birbirine girdi. AKP’li Siyaset Bilimci Zafer Şahin de tartışmaya dahil oldu.
Latif Şimşek’in anketlerinde “AKP’yi düşük göstermekle” suçlamasının ardından Özkiraz da canlı yayına telefonla bağlandı. Özkiraz, Latif Şimşek’e tepki göstererek, “AKP yüksek çıktığı zaman beni programına konuk alıyordun” dedi.
CNN Türk’e de tepki gösteren Özkiraz, “anketlerinin bir kere bile haber yapılmadığı kanalda Avrasya Araştırma Şirketine iftira atıldığı” gerekçesiyle kanal yönetimine tepki gösterdi.
Bu sözlerin ardından Zafer Şahin de tartımaya müdahil oldu. Şahin Özkiraz’ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya salgına karşı eksik önlem alındığı gerekçesiyle attığı tweetleri okuyarak karşılık vermeye çalıştı.
Bu kez de Özkiraz telefonu kapatarak karşılık verdi.
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