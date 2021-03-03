CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayında 'cahil' kavgası

03 Mart 2021 Çarşamba, 09:06



CNN Türk kanalında Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi isimli programında konuklar arasında sinirler gerildi.

Programın konukları gazeteci Melik Yiğitel ile Ruşen Gültekin arasında 'cahil' tartışması yaşandı.

Yaşanan tartışmada Melik Yiğitel, "Benim söylediklerimi çürütsün, sabahtan beri eksik konuşuyor" deyince, Ruşen Gültekin, "Hukuk cahili ile konuşmak çok zor" dedi.

Bu sözlere çok sinirlenen Yiğitel, “Cahil sensin saçma sapan konuşma bana böyle hakaret edemezsin” dedi.

Taraflar sakinleşmeyince programa ara verilmek zorunda kalındı.