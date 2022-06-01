Çökertilen çeteyle ilgili kan konduran ayrıntılar: Zorla düşük yaptırıp ceninleri başkalarının mezarlarına gömmüşler

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Geçen günlerde bir suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen ve 41 kişinin yakalandığı operasyonda kan donduran detaylara ulaşıldı. Çetenin fuhşa zorladıkları kadınlardan hamile kalanlara baskıyla düşük yaptırdıkları ve zorla düşürtülen çocukları Esenyurt’ta başka kişilere ait dolu mezarlara gömdükleri ortaya çıktı.

İHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:45

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde ‘yağma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ve ‘zorla fuhuş yaptırma’ gibi birçok suça karışan bir suç ağına yönelim soruşturma başlatmış, savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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Esenyurt Çete Cenin Organize suç örgütü

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