Çökertilen çeteyle ilgili kan konduran ayrıntılar: Zorla düşük yaptırıp ceninleri başkalarının mezarlarına gömmüşler

01 Haziran 2022 Çarşamba, 12:45

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde ‘yağma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ve ‘zorla fuhuş yaptırma’ gibi birçok suça karışan bir suç ağına yönelim soruşturma başlatmış, savcılık talimatı ile harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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