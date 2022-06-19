Çorum'da caminin 26 musluğu çalındı
Çepni Mahallesi'ndeki Gençlik Camisi'ne giren bir hırsız, vanayı kapattıktan sonra camideki 26 musluğu yerinden sökerek çaldı. Durum, cami cemaatinin muslukların yerinde olmadığını fark etmesiyle anlaşıldı.
Çorum'da, caminin abdesthanesi ile tuvaletindeki 26 musluk çalınırken, kaçan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Çepni Mahallesi'ndeki Gençlik Camisi'nde meydana geldi. Camiye giren kimliği belirsiz kişi, önce vanayı kapattı ardından abdesthane ile tuvaletteki 26 musluğu söküp, çaldı.
Sabah namazını kılmak için camiye gelen cemaat, muslukların yerinde olmadığını fark edince polise bildirdi.
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