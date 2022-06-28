Covid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı

28 Haziran 2022 Salı, 16:22

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu ve ekibi tarafından kalıtsal hastalığı bulunan 0-18 yaş arası çocuk hastaların pandemi döneminde sağlık hizmetine ulaşma konusunda yaşadıkları durumları ortaya çıkarmak amacıyla araştırma yapıldı. 'Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Tanılı Çocuklarda Covid-19 Pandemisi Sürecindeki Karşılanmamış Gereksinimler' başlıklı araştırma, 17 Mart-1 Temmuz 2020'de hastanede tedavi gören 194 kalıtsal hastalığı bulunan çocuğun ebeveynleriyle gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Eminoğlu, Covid-19 pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık hizmetine ulaşım konusunda önemli kısıtlıklar getirdiğine dikkat çekerek, "Özellikle kronik hastalıklarda sağlık hizmetine ulaşım çok önemli. Bu hastalarımıza ulaşıp öncelikle sağlık hizmetlerinde hangi hizmetlerden yararlandıkları hangi hizmetlerden yararlanamadıkları konusunda ailelerden bilgi aldık. Sağlık Bakanlığı’nın tam zamanında müdahalesiyle Covid-19 pandemi döneminde özellikle rapor sürelerinin uzatılması, ilaç almak için reçete gereksinimin kalkması gibi durumlarla ilaca erişimde bir sıkıntı olmadığını gözlemledik ve hastalarımız ile aileleri de bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını bildirdiler. Yani raporları var ise ve daha önceden belirli bir yerde takip ediliyorlar ise Covid-19 döneminde ilaçlarını alabildiler ve hastaneye bundan dolayı başvuruları gerekmedi" diye konuştu.