Cumhuriyet Gazetesi 98 yaşında! Gazetemiz emektarları anlatıyor: Bu kurumun mensubu olmak ayrıcalık
Milli Mücadele’ye destek için gazetesini Ankara’ya taşıyan Yunus Nadi, Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk’ün önerisi ile 7 Mayıs 1924 günü Cumhuriyet gazetesini kurdu. 1990 yılından beri Cumhuriyet'in arşivinde çalışan Gülsev Toksöz, Cumhuriyet'in her geçen yıl kendisine neler kattığını anlattı. Ve yine uzun yıllardır Cumhuriyet emekçisi olan ve baskı makinelerinin bakımı ile ilgilenen Davut Bey, unutamadığı anıları anlattı.
Uzun yıllardır Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde çalışan Gülsev Toksöz ve Davut Yürek, yıllardır Cumhuriyet'tin arşivinde ve müzesinde emek veriyor.
Gülsev Toksöz, 1990 yılından beri deneyimlediği tecrübeleri Cumhuriyet TV'de anlattı.
"- Okulumu bitirince Cumhuriyet’e başvuruda bulundum. 1990 yılından beri Cumhuriyet’te çalışmaktayım. Arşivcilik disiplindir ve kategorize etme politikasında çalışır. Gazetecinin bilgi birikimini artırması gerekiyor.
- Arşivci her konunun farklı bir versiyonunu bulmalı ve arkadaşlarına aktarmalı. Sabır çok önemli. Öğrenme inadı olmalı. Bir şeyin olmaması cümlesini kabul etmiyorum.
- Bunun için de disiplinli çalışmamız lazım. Bu kurumun mensubu olmak çok ayrıcalıklı bir durum. Bu heyecanımın da sürekli artarak devam etmesini istiyorum."
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