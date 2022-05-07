Cumhuriyet Gazetesi 98 yaşında! Gazetemiz emektarları anlatıyor: Bu kurumun mensubu olmak ayrıcalık

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Uzun yıllardır Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde çalışan Gülsev Toksöz ve Davut Yürek, yıllardır Cumhuriyet'tin arşivinde ve müzesinde emek veriyor.

Gülsev Toksöz, 1990 yılından beri deneyimlediği tecrübeleri Cumhuriyet TV'de anlattı.

"- Okulumu bitirince Cumhuriyet’e başvuruda bulundum. 1990 yılından beri Cumhuriyet’te çalışmaktayım. Arşivcilik disiplindir ve kategorize etme politikasında çalışır. Gazetecinin bilgi birikimini artırması gerekiyor.



- Arşivci her konunun farklı bir versiyonunu bulmalı ve arkadaşlarına aktarmalı. Sabır çok önemli. Öğrenme inadı olmalı. Bir şeyin olmaması cümlesini kabul etmiyorum.



- Bunun için de disiplinli çalışmamız lazım. Bu kurumun mensubu olmak çok ayrıcalıklı bir durum. Bu heyecanımın da sürekli artarak devam etmesini istiyorum."