Cumhuriyet gündeme getirmişti: Bakan Derya Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması

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Elazığ'da yaşamına son veren Enes Kara olayının araştırılmasına yönelik yapılan suç duyurusunda, Yargıtay'ın dosyayı kapattığını Cumhuriyet'in gündeme getirmesinin ardından; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. Yanık, "Orada bir sorumlunun olması için intihara yönlendiren birinin olması lazım" dedi. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, Yanık'a sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 15:13

Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, Nur cemaatine bağlı bir yurtta yaşadığı sıkıntılar, gelecek kaygısı ve ailesinin baskıları nedeniyle yaşamına son vermişti.

ARGITAY 'ENES KARA' DOSYASINI KAPATMIŞTI

Cumhuriyet, Enes Kara olayının araştırılmasına ilişkin HKP'nin ilgili kişiler hakkında yaptığı suç duyurusunda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Vali Toraman ile Yurtlardan Sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki suç duyurusunun işleme konulmamasına karar verdiğini gündeme getirmişti.

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