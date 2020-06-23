Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı

23 Haziran 2020 Salı, 17:26

Anmaya Arcayürek’in eşi Esin Arcayürek, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı ve Türk Eğitim Vakfı üyeleri katıldı. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve Türk Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı Ömer Turna çelenk gönderdi.

Anmada konuşan Esin Arcayürek, eşine duyduğu özlemi ifade ederek şunları söyledi:

"Yıllar nasıl geçti anlamadım. 55 yıl beraberdik, 5 yıl da ayrı geçti. 60 yıldır beraberiz. Onunla çok fazla anım var. Darbeler siyasi olaylar... Kıbrıs’a çıkartmaya gitmişti. Onu almamışlardı ve o da gizlice aralarına girerek, çıkartmanın ilk günü çatışmanın içinde karaya çıktı. Akşam tekrar İstanbul’a geldi ve haberini yazıp teslim etti. Sonra da eve geldi, tam savaştan çıkmış gibiydi. O eşsiz bir insandı, sayılı gazetecilerden biriydi. Şimdi neredeyse huzur içinde olsun."

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden de, "Onun yokluğunda hepimiz onu arıyoruz. Meslektaşları için idealist bir gazeteciydi" derken anmada konuşan Gazeteci Mustafa Balbay şunları söyledi:

"Unutamadığım anım, bir gece saat 1’de bir bakan istifa etti. 1.30’da baskı gidiyor, güç bela gazeteye haberi yetiştirdik. Ertesi sabah Cüneyt abinin suratı beş karış, ‘Keşke haber verseydin’ dedi. Geç saatti, rahatsız etmek istememiştim. Böyle her olaydan haberdar olmak isterdi. Haberin bütün aşamalarını bilen biriydi. Yeni gazeteciler için de çok önemli bir örnektir o. Özellikle 1950’lerden sonrasını yazmak isteyenler onun çalışmalarına bakmadan bir şey yapamazlar."