Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm: 'Marketten su almak çok pahalı'

10 Nisan 2022 Pazar, 13:20

Her alanda devam eden zam yağmuru, damacana fiyatlarına da uğradı. Damacana suyun fiyatı son aylardaki peşi sıra zamlarla 30 lirayı buldu. 5 ay önce 18 liraya satılan bir markanın damacana suyu, artık 30 liradan satılır hale geldi.

Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri, çeşmeden doldurup, yollarına devam ediyor.