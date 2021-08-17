Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, PTS direğine çarptı. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Akçakese Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı. Damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) diğreğine çarptı.
O anlar ise durumu fark eden bir yurttaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun bir anda direğe çarptığı ve çarpmanın şiddeti ile direğin devrildiği görülüyor.
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