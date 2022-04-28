Danıştay'da kadınlara çok sert müdahale
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararına karşı açılan on dava bugün Danıştay'da görülüyor. Polis, Danıştay önünde bekleyen kadınlara müdahale etti.
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan on dava bugün Danıştay'da görülüyor.
Polis, Danıştay önünde bekleyen kadınlara müdahale etti.
Türkiye, 2011'de sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olarak tarihe geçti, ardından 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile anlaşmadan çekildiğini açıkladı.
Bu karar üzerine çok sayıda sivil, kurum ve kuruluş, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali talebiyle Danıştay'da dava açtı.
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