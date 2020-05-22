Davutoğlu'ndan Mehmet Dişli iddiası

22 Mayıs 2020 Cuma, 09:46

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, hükümete yakınlığıyla bilinen yayın organı Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğündeki programda Kenan Alpay, Muharrem Coşkun ve Ali İhsan Karahasanoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan olarak başkanı olduğu 2015 Yüksek Askeri Şûrası’nda, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak Genelkurmay’da tutuklanan eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin MİT’ten gelen raporlar doğrultusunda emekli edileceğini, ancak kararın son anda uygulanmadığını açıkladı.

Davutoğlu, Dişli’nin, halen MİT Başkanı olan Hakan Fidan’ın, kendisinin de katıldığı talebine rağmen, Dişli’nin emekli edilmediğini vurguladı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Akit TV’de soruları yanıtlayan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra üstlendiği Başbakanlık görevi sırasında, halen tutuklu olan Mehmet Dişli’nin tasfiye edilmesi kararının nasıl uygulanmadığını şöyle anlattı:

“2015 YAŞ’ına giderken MİT Müsteşarı titiz bir çalışma ile liste sundu. Bunların tasfiyesini iki kademeli olarak yapalım dedik. O dönem sayın Hulusi Akar ve sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek bunların iki kademeli tasfiyesini öne aldık. Bir grubu şimdi, diğer grubu sonra… Mesela Mehmet Dişli’nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT Müsteşarı da çok ısrarcı olduk. Bunu MİT’ten gelen bir rapor üzerine söyledim. Ve son geceye kadar da Dişli’nin emekliye sevki söz konusuydu. Son gece kanaat değişti. Ama bu kanaat benim sebebimle değişmedi. Bu devlet şeyi ile… Girmek istemem detayına… Ama şu bilinsin ki ben FETÖ’ye karşı tek bir FETÖ mensubu kalmayınca kadar mücadele kararlığı gösterdim.”

MEHMET DİŞLİ KİMDİR?

2018'de büyükelçi olarak atanan eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin kardeşi olan eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay ‘Çatı’ davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

DAVUTOĞLU KÜPLERE BİNDİ! PROGRAMDA GERGİN ANLAR

Programda bir ara Ali İhsan Karahasanoğlu’nun İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sorusuna yanıt veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 Şubat döneminde baskı yapıldığını belirttiği başörtülülerle bugün Şehir Üniversitesi’ne yapılanların aynı olduğunu söyleyince programda gergin anlar yaşandı.

DAVUTOĞLU'NA 'SAYGISIZLIK'

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, sesini iyice yükselten Karahasanoğlu’na, "Sizin dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı" şeklinde sert karşılık verdi.

Karahasanoğlu’nun, Ahmet Davutoğlu’na yönelik üslubu sosyal medyada “saygısızlık" olarak yorumlandı.