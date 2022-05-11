Denetimde alınan koku durumu ortaya çıkardı: 1 ton 250 kilo bozuk et

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:07

Şanlıurfa’da Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede gıda satışı yapan işyerlerine yönelik rutin olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Mimar Sinan Mahallesindeki bir kasapta denetimde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerin de eşlik ettiği denetimde, zabıta ekipleri satışa hazır karkas ette kokuya rastladı.

Denetimini çok yönlü yürüten zabıta ve veteriner hekimler, dolaplarda bulunan sakatat ve kıyma etlerde de aynı duruma rastladı. İmha etmek üzere işyerindeki 1 ton 250 kilogram bozuk ete el koyan ekipler, işyeri sahibine de cezai işlem uyguladı.



