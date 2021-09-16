Denizde çıkan hortum panik oluşturdu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum panik oluşturdu. Hortumu fark eden yurttaşlar, sahil kesiminden adeta bir film gibi izleyerek kayıt altına aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde çıkan fırtına sonrası Karasu ilçesinin sahil açıklarında akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi. İlçenin farklı noktalarından da görülen hortumu vatandaşlar, adete bir film gibi izleyerek cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
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