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Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti

İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar sahilde depremin etkisiyle sahildeki yelkenliler yerinden hareket etti. İşte o anlar...

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 16:12


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