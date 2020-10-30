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Depremin ardından yıkılan binada çığlık çığlığa can pazarı

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi. Bornova ilçesinde bir binanın yıkılışının ardından yaşanan can pazarı kameraya yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 15:36


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