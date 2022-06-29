Dere yatağı taştı: 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:30

Osmancık ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Belkavak Köyü’nden gelen dere taştı. Derenin taşması sonucu Çiftlikler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ve birçok tarım arazisi hasar gördü.

Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edilirken derede ıslah çalışması başlatıldı. Taşkın haberini alan Osmancık Kaymakam Vekili, Kargı Kaymakamı Abdülhamid Uyar ve Murat Kabakçı bölgeye gelerek incelemede bulunurken taşkından etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen yurttaşlar güvenlik güçleri tarafından Öğretmenevi’ne yönlendirildi.







