Dere yatağı taştı: 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Çorum’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış dere taşkınına neden oldu. Tarım arazileri sular altında kalırken, taşan dere nedeniyle 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Osmancık ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Belkavak Köyü’nden gelen dere taştı. Derenin taşması sonucu Çiftlikler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ve birçok tarım arazisi hasar gördü.
Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edilirken derede ıslah çalışması başlatıldı. Taşkın haberini alan Osmancık Kaymakam Vekili, Kargı Kaymakamı Abdülhamid Uyar ve Murat Kabakçı bölgeye gelerek incelemede bulunurken taşkından etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen yurttaşlar güvenlik güçleri tarafından Öğretmenevi’ne yönlendirildi.
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