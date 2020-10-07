Didem Arslan Yılmaz canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

07 Ekim 2020 Çarşamba, 12:03

Stüdyo konuğu Çiğdem Gürbüz'ün kaybettiği babasına olan özlemini anlattığı sırada gelen bir sms mesajı Didem Arslan Yılmaz'ın gözyaşlarına neden oldu.

Gürbüz, bir buçuk yıl önce kaybettiği babasına olan özlemini anlatırken, Didem Arslan Yılmaz'a bir mesaj geldi. Mesajın sahibi 11 yıl önce kaybettiği babası Kasım Arslan'ın kabrinde görev yapan görevliydi. Baba Arslan'ın mezarının son halini paylaşan görevlinin mesajı ardından Didem Arslan Yılmaz stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Çiğdem Gürbüz'e, "Ben de babamı 2009 yılında kaybettim. 11 sene geçmiş. Onu çok özlüyorum. Sen de babanı özlüyor musun?" diye sordu.