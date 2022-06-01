Dikili'de kaçırılma iddiası: Gözde bulundu, evde dönmek istemedi

Abone Ol google-news

İzmir'in Dikili ilçesinde kaçırıldığı öne sürülen lise öğrencisi Gözde U. (15), jandarma ekiplerince bulundu. Kendi isteğiyle evden ayrıldığını ve bir daha dönmek istemediğini söyleyen Gözde U., Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

DHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:19

Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Buket U. (15), 8 Mart'ta okula gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarına telefonla da ulaşamayan aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Ancak bugüne kadar Buket U.'dan haber alınamadı. 29 Mayıs'ta ise Buket'in kuzeni lise öğrencisi Gözde U. evine dönmedi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kızların aileleri, Buket ve Gözde'nin kaçırıldığını öne sürerek, gece saatlerinde Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı.


dikili İzmir kayıp

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler