Dikili'de kaçırılma iddiası: Gözde bulundu, evde dönmek istemedi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:19

Dikili ilçesine bağlı Yaylayurt Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Buket U. (15), 8 Mart'ta okula gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızlarına telefonla da ulaşamayan aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Ancak bugüne kadar Buket U.'dan haber alınamadı. 29 Mayıs'ta ise Buket'in kuzeni lise öğrencisi Gözde U. evine dönmedi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kızların aileleri, Buket ve Gözde'nin kaçırıldığını öne sürerek, gece saatlerinde Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı.



