Din istismarcısı tepki çeken taciz görüntülerinin ardından tutuklandı

13 Eylül 2020 Pazar, 17:42

Görüntülerde kendisine "Hoca" diyen bir erkek, önce kadının soyunmasını istiyor. Daha sonra kadının vücudunun çeşitli yerlerine Arapça yazılar yazan kişinin, kadına "Sıkılmıyorsun değil mi?" şeklinde sorular sorduğu, "Bugün şansına kalem de güzel yazıyor ha!" dediği duyuluyor.

SERVET KAZANIYORLAR

Kadınların bu ve benzeri istismarcılara gitme nedenlerinin başında eşleriyle aralarını düzeltmek istemeleri ve görünmez varlıkların kendilerine musallat olduğunu düşünüp bunlardan kurtulma çabaları geliyor.

Cin çıkarma, büyü bozma dolandırıcılığı yapan şarlatanlar, teknolojiden de yararlanarak sosyal medya platformlarında açtıkları hesaplarla psikolojik açıdan desteğe muhtaç haldeki kişileri ağlarına düşürerek hem cinsel saldırıda bulunuor hem de paralarını alıyor. İddiaya göre mağdur ettikleri kişilerden 3 bin 500 TL talep ediliyor.

TUTUKLANDI

İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemer Mahallesi'nde yaşayan Burhan D'nin (48) eşleriyle boşanma aşamasında olan çok sayıda kadına kendisini hoca olarak tanıttığı ve evliliklerini kurtarabileceğini vadederek bu kadınlardan hem para aldığı hemde vücutlarına çeşitli yazılar yazarak cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, nitelikli dolandırıcılık ve cinsel tacizden suç kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konu sosyal medyada gündem olunca vatandaşların tepkileri de gecikmedi.

İşte o tepkiler: