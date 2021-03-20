DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi

20 Mart 2021 Cumartesi, 12:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gece yarısı aldığı kararla İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması, sivil toplum örgüTleri ve sendikalar le konfederasyonların da sert tepkisiyle karşılaştı. DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, da konuya ilişkin olarak ANKA'ya yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

KADINLAR OLARAK ÇOK DERİN BİR EŞİTSİZLİK VE ADALETSİZLİK YAŞIYORUZ: Kadınlar olarak toplumsal hayatın bütününde çok derin bir eşitsizlik ve adaletsizlik yaşıyoruz. Bir yandan bu eşitsizlikler, diğer yandan kadına yönelik şiddetin giderek her gün artığı bir dönemdeyiz. Özellikle pandemi ile birlikte kadınların hem ev içerisindeki ev işi yükü arttı. Hem kadına yönelik şiddette ciddi şekilde bir artış oldu. Hem de kadınlar daha fazla istihdamdan çalışma hayatından çekilmek zorunda kaldı.

EŞİTSİZLİKLER KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNAYETLERİ ARTIRIYOR: Covid- 19 etkisiyle geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 43’lere ulaştı. Neredeyse her iki kadından birisi işsiz. Ve Türkiye’de kadının istihdama katılımı yüzde 26 düzeyine geriledi. Yani her dört kadından biri çalışabiliyor. Ve bu eşitsizlikler kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini giderek daha fazla arttırıyor. Böylesi bir süreçte kadınlar açısından bu eşitsizlikleri, adaletsizlikleri giderecek politikalar hayata geçirmek gerekirken İstanbul Sözleşmesinin tartışmaya açılması ve daha sonra yürürlükten kaldırılması asla kabul edilmez.

MECLİS'TE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİ: Meclis'te oy birliği ile kabul edilmiş olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece yarısı kararnamesiyle ortadan kaldırılması bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Kadına yönelik şiddetin arttığı her türlü eşitsizliğin giderek daha fazla derinleştiği bu dönemde İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırılamaz. 6284 sayılı yasa etkin bir biçimde uygulanmalıdır. İşyerlerinde şiddete son verecek ILO’nun uluslararası çalışma örgütünün 190 sayılı sözleşmesini Türkiye Cumhuriyeti kabul etmeli ve gereğini yapmalıdır. Kadınların çalışma hayatına katılımının önündeki engellerin kaldırılması toplumsal cinsiyet ayrımcı politikaların son bulması. Ve kadınların çalışma hayatına ve toplumsal hayatın bütününde eşit koşullarda yer alabilmesi için emeğimize, bedenimize, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmak için omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz."