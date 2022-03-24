Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: Yaralılar var

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Diyarbakır'da 3'üncü Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 15 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 10:12

Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3'üncü Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde bir iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada 15 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

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