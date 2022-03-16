Doktoru darbeden uzman çavuş taburcu edilirken, sağlıkçılardan alkışlı protesto
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Dr. Tahir Tarımer'i (26) darbeden ve sonra aynı hastanede ameliyat edilen uzman çavuş A.A. (32), taburcu edildi. Sağlık görevlileri ise 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları atıp, alkış tuttu.
Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.
"BENİ İTİP BOĞAZIMI SIKTI"
Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.
PROTESTO EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDI
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
YENİDEN RAHATSIZLANDI
Gözaltına alınan uzman çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Çorum Belediye Başkanı'ndan Zelenskiy ve Putin'e çağrı
- Yıkılma tehlikesi vardı... O inşaat durduruldu
- 'Size bugün ihtiyacımız var'
- 'Herkesin şerefi var' dedi, tefecilikten tutuklandı
- Taburcu edilirken alkışlarla protesto ettiler
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- '30 TL'yi geçebilir' tahmini
- 3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
- ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
- Üniversite yemekhanesinde duygulandıran anlar
En Çok Okunan Haberler
- AYM, Semra Güzel’in başvurusunu görüşecek
- İsveçli şarkıcı ilk kez İstanbul'da
- Üreten kadınlar bir arada
- Avrupa Konseyi'nden Rusya kararı
- Bir ilde daha ekmeğe yeniden zam!
- Mansur Yavaş'tan yeni müjde
- Çorum Belediye Başkanı'ndan Zelenskiy ve Putin'e çağrı
- Yüz nakli yapılan Recep Sert gözaltına alındı
- Japonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem
- 'Vegan mutfak, hoşgörü ve özgürlük demek'