Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

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Adana’da dönercilerin yer kavgasında iki kardeşi vurup 1’inin ağır yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı. Ağır yaralı Mesut Sarıçakır’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:09

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/donercilerin-yer-kavgasi-1i-agir-2-yarali-1934109

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