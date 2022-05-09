Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
Adana’da dönercilerin yer kavgasında iki kardeşi vurup 1’inin ağır yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı. Ağır yaralı Mesut Sarıçakır’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/donercilerin-yer-kavgasi-1i-agir-2-yarali-1934109
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