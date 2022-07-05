'Dublörlü' arsa vurgunu: Dolandırıldığını anlayınca tokat attı

05 Temmuz 2022 Salı, 12:45

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta Tapu Müdürlüğü'ne giden R.Ö., isimli kadın, Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşına ait 8 milyon TL değerindeki 671 metrekarelik arsayı 4 milyon 100 bin TL'ye satmak istedi.

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