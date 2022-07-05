'Dublörlü' arsa vurgunu: Dolandırıldığını anlayınca tokat attı

Abone Ol google-news

İzmir ve Manisa'daki 2 ayrı dolandırıcılık olayında, sahipleri yurt dışında olan kişilere ait arsaları 'sahte kimlik' ve 'dublör' kullanarak değerinin altında satmaya çalıştıkları belirlenip gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i kadın, 3’ü tutuklandı. Manisa'daki dolandırıcılık girişimlerinde şüphelilerin aynı araziyi farklı kişilere satmaya çalıştığı belirtildi.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 12:45

Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta Tapu Müdürlüğü'ne giden R.Ö., isimli kadın, Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşına ait 8 milyon TL değerindeki 671 metrekarelik arsayı 4 milyon 100 bin TL'ye satmak istedi.

Haberin devamı

dublör vurgun arsa dolandırıcı dolandırıcılık İzmir

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler