'Dublörlü' arsa vurgunu: Dolandırıldığını anlayınca tokat attı
İzmir ve Manisa'daki 2 ayrı dolandırıcılık olayında, sahipleri yurt dışında olan kişilere ait arsaları 'sahte kimlik' ve 'dublör' kullanarak değerinin altında satmaya çalıştıkları belirlenip gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i kadın, 3’ü tutuklandı. Manisa'daki dolandırıcılık girişimlerinde şüphelilerin aynı araziyi farklı kişilere satmaya çalıştığı belirtildi.
Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta Tapu Müdürlüğü'ne giden R.Ö., isimli kadın, Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşına ait 8 milyon TL değerindeki 671 metrekarelik arsayı 4 milyon 100 bin TL'ye satmak istedi.
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