Düğün konvoyunda rezaletin görüntüleri!
E-5 karayolu Selimpaşa mevkisindeki bir düğün konvoyunda 7 araç, aniden hızla şerit değiştirip fren yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Birbirlerine zaman zaman “makas” atan sürücüler, arkadaki sürücülerin geçişlerini engelledi.
E-5 karayolu Silivri Selimpaşa mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, düğün konvoyundaki araçlar seyrettiği esnada bir anda hızla şerit değiştirtip fren yapmaya başladılar. Bir süre sonra konvoydaki 7 araç birbirlerine “makas” da atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Arkadan seyreden sürücüleri bir an düşünmeyen ve geçişlerini engelleyen konvoydakiler, daha sonra gözden kayboldu. O anları kaydeden bir kadın, “Düğün konvoyu değil terör” diyerek duruma tepki gösterdi.
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