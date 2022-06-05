Düğün yolunda kavga: Damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı

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Düzce'de düğün konvoyunda gelin aracının önünü kesen otomobilin sürücüsüne damat tepki gösterdi. Sürücü ile damadın tartışması kavgaya dönüşürken, gelin ve çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 17:17

Olay, Düzce D-100 Karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametindeki düğün konvoyunda bir sürücü gelin aracının önüne geçerek yolu trafiğe kapatmaya çalıştı.

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