Düğünde sırayla drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza

31 Mayıs 2022 Salı, 12:57

Bir düğün töreninde bazı davetlilerin sırayla araçları ile drift yaptığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri ihbar kabul eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları tespit etmek için harekete geçti. Düğün salonu önündeki park alanında drift yapan araçları güvenlik kamerası görüntüleri ile belirleyen ekipler, 4 otomobil sürücüsüne 'herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,' gerekçesiyle toplam 36 bin 500 lira trafik cezası kesti. Ayrıca 4 otomobilin ruhsat sahibine 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.