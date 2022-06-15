E-5 Karayolu’na çıkan inekler trafiği karıştırdı

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Büyükçekmece E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde yola çıkan inekler trafiğin aksamına sebep olurken şaşkınlığını gizleyemeyen yurttaşlar yaşanan anları cep telefonu ile görüntüledi.

İHA
15 Haziran 2022 Çarşamba, 11:10

Büyükçekmece E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde yola çıkan inekler trafiğin aksamına sebep olurken şaşkınlığını gizleyemeyen yurttaşlar yaşanan anları cep telefonu ile görüntüledi.

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Büyükçekmece E-5 Karayolu Trafik

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