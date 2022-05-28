e-Devlet'ten yaptıkları sorgulamada gördüler...Kamu görevlileri iradeleri dışında AKP'ye üye yapıldı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:21

Eğitim-Sen Ödemiş Temsilcisi Tayfun Bengi, ilçede kamu çalışanları ve vatandaşların bilgileri ve onayları olmadan sahtecilik yapılarak AKP’ye üye yapıldıklarını ifade etti.

Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Bengi, “Bu durumun acilen açıklanmasını, suçluların tespit edilmesini ve kendi iradeleri dışında üye yapılmış tüm üyelerimizin üyeliklerinin silinmesini istiyoruz” dedi.