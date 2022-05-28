e-Devlet'ten yaptıkları sorgulamada gördüler...Kamu görevlileri iradeleri dışında AKP'ye üye yapıldı
Eğitim-Sen Ödemiş Temsilcisi Tayfun Bengi, ilçede evrakta sahtecilik yapılarak kamu görevlilerinin iradeleri dışında AKP’ye üye yapıldığını tespit ettiklerini söyledi. Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların siyasi partilere üye olmasının yasak olduğuna dikkat çekti.
Eğitim-Sen Ödemiş Temsilcisi Tayfun Bengi, ilçede kamu çalışanları ve vatandaşların bilgileri ve onayları olmadan sahtecilik yapılarak AKP’ye üye yapıldıklarını ifade etti.
Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Bengi, “Bu durumun acilen açıklanmasını, suçluların tespit edilmesini ve kendi iradeleri dışında üye yapılmış tüm üyelerimizin üyeliklerinin silinmesini istiyoruz” dedi.
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