“Ekmeği güzel pişirmiyorsun" deyip kardeşini öldürdü, 5 yıl sonra yakalandı

27 Şubat 2021 Cumartesi, 09:27

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Aralık 2016 tarihinde merkez ilçe Yüreğir’e bağlı Camili Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre; mahallede ekmek pişirim fırını işleten Şığletif Demirkapı (49), ağabeyi Mahmut Demirkapı’yı kucağında ekmekle yolda yürürken görünce ona; “Neden benden ekmek almıyorsun da gidip başkasından alıyorsun?” diye çıkıştı. Bunun üzerine ağabey Demirkapı, “Sen güzel ekmek pişiremiyorsun” karşılığını verdi. Bu yanıt, iki kardeşi karşı karşıya getirdi.

Demirkapı kardeşler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahmut Demirkapı, evdeki pompalı tüfeğini alıp olay yerine geri döndü ve Şığletif Demirkapı’yı vurdu. Kasığından yaralanan Demirkapı'yı ölüme terk eden ağabeyi Mahmut Demirkapı kamyonete binerek olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılırken Şığletif Demirkapı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçak olduğu dönemde takip edilmemek için cep telefonu kullanmayan, sürekli adres değiştirip, kılıktan kılığa giren Mahmut Demirkapı ise yıllarca polise yakalanmamayı başardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, ‘kardeş katilinin izine tam 5 yıl sonra ulaştı. Demirkapı’nın, merkez ilçe Yüreğir’e bağlı Aydıncık Mahallesi’ndeki bir limon bahçesinde yer alan kulübede saklandığı istihbaratı üzerine ekipler harekete geçti.

Polis, önce kulübenin bulunduğu bahçeyi kuşatma altına aldı, sonra da şok bir baskın düzenledi. Kıskıvrak yakalanan Mahmut Demirkapı’nın üzerinden herhangi bir kimlik de çıkmadı. Gözaltına alınan Demirkapı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Adana Adliyesinde nöbetçi mahkemece ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.