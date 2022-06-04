Ekmek fiyatlarında İmamoğlu bizi örnek alsın diyen Sayan'a yurttaştan cevap
Ağrı’da gelen zamla ekmek fiyatı 2,5 liradan 3 liraya çıktı. Ağrılı esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “En ucuz ekmek Ağrı’da. İstanbul bizi örnek alsın” diyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a “Önce burada ucuzlasın, ondan sonra oralarda ucuzlasın” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Ağrı’da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşların derdini dinledi.
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