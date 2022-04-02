'Ekonomiyi kim düzeltir?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu: 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
Şanlıurfa'da yapılan bir sokak röportajında konuşan yurttaşın iktidara yaptığı eleştiriler sosyal medyada gündem haline geldi.
Şanlıurfa kent merkezinde yapılan bir sokak röportajı sırasında bir yurttaşın "Türkiye ekonomisini kim düzeltir?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
Urfa Gaste isimli Youtube kanalının yaptığı röportajda soru üzerine yurttaş, "Allah düzeltir" diyerek söze başlayıp şu ifadeleri kullandı:
"Bizi idare edecek kimse yok ki elhamdülillah hepsi hırsız. 5 yerden maaş, avantalar rüşvetler... Bu ekonomi nasıl düzelsin. Oy vakti geliyor el pençe divan duruyorlar. Milletvekili seçildikten sonra 'eyvallah'. Nereye baba, nereye gittin benim hakkımı savunmaya gitmedin mi? Yalvarıyordun oy isterken şimdi kabadayı mı oldunız? Ben de ar namus varsa size selam vermem ne oyu! Siz oy hak etmiyorsunuz ki!"
Bir bakanın da ekonomi için "uçuyoruz" dediğini söyleyen yurttaş, "Nereye uçuyorsun oğlum, nereye uçuyorsun. Uçacak halin kaldı mı? 1 avuç mazot 25 lira. Hastamız ölümüz olsa İstanbul'a gidemeyeceğiz. 450 lira bilet. Hastaya bir çiçek alacak gücümüz yok. Böyle mi ekonomi düzelecek?" diye tepki gösterdi.
Video Haberler
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
- Polis operasyona çıktı, yurttaş çekirdekle izledi
- AB'den üst düzey Ukrayna ziyareti
- Ukrayna'dan Rusya iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Vurulan akaryakıt istasyonu harabeye döndü
- Kayıp asteğmen için aramalar sürüyor
- Akar'dan Mariupol'den tahliyelere ilişkin açıklama
- Macron kaçırılan Belediye Başkanının ağırladı
- Bakan Yanık'tan 'Enes Kara' açıklaması
- Art arda geldi... Doğalgaz zammı sonrası son durum
- Beşiktaş, zorlu mücadelede yıldızından yoksun kalacak!
- İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler açıklandı
- MHK'den hakemler için yeni hamle!
- Erdoğan'ı taklit eden genç akaryakıt istasyonunda