Ekrem İmamoğlu’ndan 25 bin metrekarelik ‘meydan’ müjdesi

26 Mayıs 2022 Perşembe, 08:19

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağdat Caddesi altgeçit inşaatını da bünyesinde barındıran “Maltepe Meydan Düzenlemesi” şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi boyunca incelemelerini sürdürdü. Kendisine yol boyu yoğun ilgi gösteren yurttaşlardan gelen fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmeyen İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de şantiye alanında yaptı. Göreve geldikten sonra, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile yaptıkları görüşmelerden sonra, bölgenin birinci sıra sorunu olarak, Bağdat Caddesi üzerinde ‘minibüs yolu’ olarak bilinen hatta yaşanan trafik yoğunluğunu el aldıklarını vurguladı.



