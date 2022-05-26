Ekrem İmamoğlu’ndan 25 bin metrekarelik ‘meydan’ müjdesi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe’de hayatı değiştirecek meydan düzenlemesi inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların 2023 yılında biteceği müjdesini veren İmamoğlu, “Toplam uzunluğu 1 kilometre olan bu hattımız, bittikten sonra trafiğe akışkan hale getirecek. Üstünde de yaklaşık 25 bin metrekarelik olağanüstü bir kullanım alanı ortaya çıkacak. Hem burada bulunan cami ve önündeki alanın güzel bir biçimde kullanılması hem boylu boyunca esnaf için, bu hat için ve bu bölge için inanılmaz bir alışveriş noktası, aynı zamanda buluşma noktası, aynı zamanda insanların birbiriyle sosyalleşme noktası haline gelecek” dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 08:19

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağdat Caddesi altgeçit inşaatını da bünyesinde barındıran “Maltepe Meydan Düzenlemesi” şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay ve Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi boyunca incelemelerini sürdürdü. Kendisine yol boyu yoğun ilgi gösteren yurttaşlardan gelen fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmeyen İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de şantiye alanında yaptı. Göreve geldikten sonra, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile yaptıkları görüşmelerden sonra, bölgenin birinci sıra sorunu olarak, Bağdat Caddesi üzerinde ‘minibüs yolu’ olarak bilinen hatta yaşanan trafik yoğunluğunu el aldıklarını vurguladı. 


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