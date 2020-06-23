Ekrem İmamoğlu'ndan CNN muhabirine tepki: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. İmamoğlu’nun incelemeler sırasında CNN Türk muhabirine verdiği yanıt ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gel sel felaketinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bölgede incelemelerde bulunarak yurttaşlarla konuştu. İmamoğlu, “Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz" dedi.
Yurttaşlara gerekli yardımın yapılacağını belirten İmamoğlu, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
İmamoğlu’nun incelemeler sırasında CNN Türk muhabirinin sorduğu, ''Uyarılar yapıldı, tedbir aldınız mı? sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
İmamoğlu, "20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin" dedi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan CNN muhabirine tepki
- Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında anıldı
- Gece yarısı dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
- TIR, hortumda böyle devrildi
- Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sele böyle kapıldı
- Esenyurt'ta faciadan dönüldü!
- İstanbul'da hortumun ortasında dehşeti yaşadılar
- İstanbul'da şiddetli yağışın ardından yollar göle döndü
- Yer: Çanakkale! Yıldırımın düşme anı görüntülendi