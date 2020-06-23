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Ekrem İmamoğlu'ndan CNN muhabirine tepki: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. İmamoğlu’nun incelemeler sırasında CNN Türk muhabirine verdiği yanıt ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2020 Salı, 22:13

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gel sel felaketinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bölgede incelemelerde bulunarak yurttaşlarla konuştu. İmamoğlu, “Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz" dedi. 

Yurttaşlara gerekli yardımın yapılacağını belirten İmamoğlu, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İmamoğlu’nun incelemeler sırasında CNN Türk muhabirinin sorduğu, ''Uyarılar yapıldı, tedbir aldınız mı? sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İmamoğlu, "20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin" dedi.

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