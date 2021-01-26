Ekrem İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli hijyen paylaşımı: 'O kadar da sıkmıyoruz'

26 Ocak 2021 Salı, 09:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT otobüslerindeki dezenfekte ve hijyen çalışmalarını GTA 5 animasyonlarına gönderme yapılan bir video ile anlattı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:

İBB GTA 5 Daire Başkanlığı bünyesindeki Mobil Hijyen Filomuz İETT otobüslerini dezenfekte etmeye devam ediyor.

( o kadar da sıkmıyoruz )