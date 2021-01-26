Ekrem İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli hijyen paylaşımı: 'O kadar da sıkmıyoruz'
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda GTA 5 oyununun animasyonları ile İETT otobüslerinde yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT otobüslerindeki dezenfekte ve hijyen çalışmalarını GTA 5 animasyonlarına gönderme yapılan bir video ile anlattı.
Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle oldu:
İBB GTA 5 Daire Başkanlığı bünyesindeki Mobil Hijyen Filomuz İETT otobüslerini dezenfekte etmeye devam ediyor.
( o kadar da sıkmıyoruz )
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