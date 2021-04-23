Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk yayınında kendisine Topçu Kışlası'yla ilgili soru soran Nagehan Alçı'ya sert tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir?' programında gazeteciler İsmail Saymaz, Nihal Bengisu Karaca ve Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı.
Programın en dikkat çeken diyaloğu ise Nagehan Alçı ve Ekrem İmamoğlu arasında şöyle gelişti:
Nagehan Alçı: Diyelim ki Merkezi İdare Topçu Kışlasını inşa etmeye karar verdi. Ne yapacaksınız? Karşı çıkacak mısınız? Direniş başlatacak mısınız?
İmamoğlu: İki yıldır benden kavga istiyorsunuz ben etmiyorum. Ben işimi kavga etmeden yönetiyorum. Benim kavgayla işim yok.
Nagehan Alçı: Sayın başkan biz mi istiyoruz sadece soruyoruz
İmamoğlu: Bu işi önce kamuoyuyla paylaşıyoruz, siz bizim üslubumuzu hala çözemediniz mi. 2,5 senedir ben buradayım.
Kamuoyuyla paylaşıyorum. İtirazlarımı yapıyorum. Önce kendim gidip dilekçe veriyorum. En önce gidip kendim dava açıyorum.
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