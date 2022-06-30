Elazığ'da çılgın davulcu kendinden geçti
Tunceli'de ve çevre illerdeki düğünlerin vazgeçilmezi ismi haline gelen 'Çılgın davulcu' lakaplı davulcu Muharrem Yılmaz, şovlarıyla da bu kez Elazığ’da kendine herkesi hayran bıraktı.
Pertek ilçesi Pınarlar köyünde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Muharrem Yılmaz, yöredeki düğün ve nişanların vazgeçilmez müzisyeni haline geldi.
Yaptığı davul şovları ile dikkat çeken 'çılgın davulcu' lakaplı Yılmaz'a ait videolar da sosyal medyada rekorlar kırıyor.
Çevre illerden de büyük ilgi gören çılgın davulcu Elazığ’da dünyaevine giren Bera Nur Çam ve Muhammed Sadullah Baygeldi çiftinin düğününde sahne aldı.
Yılmaz, gelin damadın düğün salonlarına gelişi ve düğün salonlarında halay çekilmesi sırasında, kendine has şovlarla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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