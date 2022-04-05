Elektriği kesilen CHP Bursa İl Başkanlığı, faturayı 5 TL'lik banknotlarla ödedi

05 Nisan 2022 Salı, 18:05

Ocak ayından itibaren elektrik faturalarına gelen fahiş zamlara karşı CHP Bursa İl Başkanlığı, binalarına gelen faturayı ödemeyeceklerini açıklamıştı. Gaz lambaları eşliğinde dün basın toplantısı düzenleyen CHP’liler, bugün de Limak Elektrik’in önüne giderek faturalarını 5 TL’lik banknotlarla ödedi. Karaca, açma kapama bedeli ve faturanın ceza kısmını kendisinin bireysel olarak ödeyeceğinin de altını çizdi. Karaca, poşet içindeki 5 TL’lik banknotları göstererek “Bakın bu fotoğraf bu dönemin simgesidir. Türk parasının karşılığı budur” dedi.

