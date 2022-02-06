Elektrik faturasına isyan sürüyor: İstanbul'da protesto

06 Şubat 2022 Pazar, 12:46

Gelen zamlarla birlikte yükseldikçe yükselen elektrik faturaları, yurttaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Yüksek elektrik faturalarını protestolar ise sürüyor. Protestoların dün akşamki merkezi bu kez İstanbul'un Sultangazi ilçesiydi.

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) çağrısıyla yapılan yürüyüşte elektriğe yapılan zamlar, son dönemde gelen fahiş elektrik faturaları ve hayat pahalılığı protesto edildi.

"Fatura soygununa karşı ayağa kalk! Hemen Devletleştirme" pankartının açıldığı yürüyüşte, "Fatura değil soygun düzeni" ve "Her şey emeğin olacak" sloganları atıldı.