Elektrik faturasına isyan sürüyor: İstanbul'da protesto
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde yüksek gelen elektrik faturalarını protesto yürüyüşü düzenlendi.
Gelen zamlarla birlikte yükseldikçe yükselen elektrik faturaları, yurttaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.
Yüksek elektrik faturalarını protestolar ise sürüyor. Protestoların dün akşamki merkezi bu kez İstanbul'un Sultangazi ilçesiydi.
Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) çağrısıyla yapılan yürüyüşte elektriğe yapılan zamlar, son dönemde gelen fahiş elektrik faturaları ve hayat pahalılığı protesto edildi.
"Fatura soygununa karşı ayağa kalk! Hemen Devletleştirme" pankartının açıldığı yürüyüşte, "Fatura değil soygun düzeni" ve "Her şey emeğin olacak" sloganları atıldı.
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