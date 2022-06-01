Elindeki dövme, hırsızı ele verdi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:25

Geçtiğimiz ayın 23'ünde saat 05.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir evden 1 adet cep telefonu, 110 euro, 700 dolar, 825 TL ve kredi kartları çalındı. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi ve şüphelinin eşkali belirlendi. İncelemelerde eve giren şüphelinin elindeki gül figürlü dövme dikkat çekti.

Dövme üzerine yoğunlaşan ekipler, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan aranma kaydı bulunan E.Ç. olduğunu tespit etti.

