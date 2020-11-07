Emek ve Adalet Platformu: Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
İstanbul Eminönü Meydanı'nda kıdem tazminatının gaspına karşı bir araya gelen Emek ve Adalet Platformu üyeleri, "Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz" dedi.
İşçinin Kendi Sesi Partisi'nin çağrısıyla, birçok sendika ve platform kıdem tazminatının gaspına karşı Eminönü Meydanı'nda bir araya gelerek açıklama yaptı.
''İşçilerin birliği Türkiye'nin birliğidir" ve "Haklarımız torbaya sığmaz" pankartları açılırken "Sözleşmelerde hak gasplarına hayır" ve "Krizin faturasını ödemeyeceğiz" dövizleri taşındı.
Açıklamada sık sık "Kıdem haktır ve gasp edilemez" sloganı atıldı.
'KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINIMIZI GASP ETTİRMEYECEĞİZ'
Yapılan basın açıklamasında, ''Milyonları bulan işsiz sayısına çare bulmayanlara, evinde yiyecek ekmek bulamadığını söyleyenlere "abartı yapıyorsun" cevabını verenlere, öğrencileri çalışmak zorunda bırakanlara kıdem ve ihbar tazminatınımızı gasp ettirmeyeceğiz'' ifadeleri kullanıldı.
'EMEKÇİNİN SESİNE KULAK VERİN'
Yaşar Usta Emek Portalı emekçisi Merve Yetkin, salgınla birlikte yaşanan hak ihlallerini şöyle sıraladı:
''İktidar Covid-19 salgınını fırsata çevirdi. Sermayenin dönmesi için her türlü kirli politikaya başvururken bundan en fazla zarar görende emekçiler oldu. İktidar milyonlara ulaşan işsiz sayısına çözüm bulsun, emekçinin sesine kulak versin. Biz Kıdem Tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz."
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