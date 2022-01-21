Emin Çapa canlı yayında isyan etti!

Abone Ol google-news

Gazeteci Emin Çapa, Halk TV ekranlarında sunduğu programda belediyelere çok sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 16:15

Gazeteci Emin Çapa, Halk TV’de sunduğu ‘Dünyanın 1001 Hali’ adlı programda belediyelere çok tepki gösterdi.

Sokak hayvanları konusunda çok sert eleştirilerde bulunan gazeteci Çapa, tepkisini “Bu dünyaya katiller, caniler, tecavüzcüler, çocuklara saldıranlar, kadınları doğrayanlar sığıyor da sokak hayvanları mı sığmıyor?” sözleriyle ifade etti.

Çapa'nın sinirlendiği anların görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler