Emin Çapa canlı yayında isyan etti!

21 Ocak 2022 Cuma, 16:15

Gazeteci Emin Çapa, Halk TV’de sunduğu ‘Dünyanın 1001 Hali’ adlı programda belediyelere çok tepki gösterdi.

Sokak hayvanları konusunda çok sert eleştirilerde bulunan gazeteci Çapa, tepkisini “Bu dünyaya katiller, caniler, tecavüzcüler, çocuklara saldıranlar, kadınları doğrayanlar sığıyor da sokak hayvanları mı sığmıyor?” sözleriyle ifade etti.

Çapa'nın sinirlendiği anların görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.



