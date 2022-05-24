Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan," Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun; biz bize yeteriz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 09:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğn, toplantının ardından yaptığı açıklamada dış politika yoğunluklu bir konuşma yaptı. 

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamaları hatırlatan Erdoğan, ''Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Bundan sonrasını kendisi düşünsün. Biz birbirimize yeteriz. ABD, Miçotakis'e bakarak kararını vermeyecektir'' ifadelerini kullandı. 


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