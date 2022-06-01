Erdoğan 'Gezi'yi hedef aldı: 'Bunlar sürtük!'

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 9. yılında 'Gezi'yi hedef alarak, "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 13:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu

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